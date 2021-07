BMAX B1 Plus, il Mini PC a 115€ su Amazon (COUPON)

29 Luglio 2021 – 13:49

Coupon sconto dal valore pari a 20 euro su Amazon per BMAX B1 Plus, Mini PC con processore Intel e Windows 10 Pro: approfittane ora

The post BMAX B1 Plus, il Mini PC a 115€ su Amazon (COUPON) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico