Amazon Fire TV Cube: videochiamate con Zoom

29 July 2021 – 18:52

Il Fire TV Cube permette ora di partecipare alle videochiamate, dopo aver installato l’ultima versione del software e scaricato l’app Zoom.

