Via libera alla visione della serie A con DAZN e TIM

28 Luglio 2021 – 13:50

Il servizio TIM Vision sarà disponibile per tutti dal 1 agosto, mentre DAZN venderà un set-top box per la visione di un canale sul digitale terrestre.

The post Via libera alla visione della serie A con DAZN e TIM appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico