Oggetti smarriti? Mai più grazie alle tag Tile Mate Bluetooth

28 July 2021 – 16:23

Su Amazon è possibile acquistare un kit di 2 tag Tile Mate che permettono di ritrovare all’istante qualsiasi oggetto attraverso il Bluetooth.

Fonte: Punto Informatico