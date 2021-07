Nessuno può rubare dati dal QR Code del Green Pass

28 July 2021 – 13:00

Nessuna app è in grado di leggere il QR Code del Green Pass al di fuori di VerificaC19, l’app ufficiale di validazione dei Certificati Verdi.

