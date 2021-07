Instagram renderà privati tutti gli account di chi ha meno di 16 anni

28 Luglio 2021 – 14:29

Instagram, l'app di messaggistica di proprietà di Facebook, ha annunciato alcune modifiche che per rendere l'app più sicura per gli utenti di età inferiore ai 16 anni, che non avranno un account pubblico ma sarà impostato su privato come impostazione predefinita. La società sta anche cambiando il modo in cui gli inserzionisti possono rivolgersi agli utenti di età inferiore ai 18 anni.



Fonte: Fanpage Tech