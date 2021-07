Il gamer che ha completato Dark Souls 3 usando una pizza come controller

28 Luglio 2021 – 15:05

(Foto: Super Louis 64)Nonostante sia uscito ormai da cinque anni, Dark Souls 3 rimane uno dei giochi più popolari su tutte le piattaforme ed è anche teatro di continui tentativi di speedrun e sfide al limite dell’impossibile. L’ultima in ordine di tempo è tra le più curiose: un gamer è riuscito a completare il gioco usando una pizza come controller.

Il protagonista di questa storia è Super Louis 64, uno sviluppatore di videogame già noto per sfide videoludiche estreme, che si è lanciato in un’avventura mai tentata prima. Come è possibile controllare un personaggio sul display manipolando una pizza? Niente magia, basta utilizzare il ben noto kit Makey Makey Board che può trasformare qualsiasi oggetto in una sorgente di input.

Al costo di 58 euro circa, Makey Makey Board si presenta come una piastra a forma di controller minimalista con una serie di cavetti che terminano in piccole pinze: agganciandole agli oggetti scelti come input, basterà poi toccarli per simulare la pressione di un tasto. Non c’è limite alla fantasia con questo strumento e così Super Louis 64 ha deciso bene di unire le sue due grandi passioni, appunto pizza e videogame. Altro che “Non giocare col cibo”.

Ha così ordinato una pizza, l’ha tagliata in varie fette che poi ha disposto sulla scrivania e ha collegato i cavetti e le pinze, simulando una sorta di grande e gustoso controller tattile per muoversi, saltare, schivare colpi e attaccare. E per recuperare energia vitale? Ecco il tocco di genio: non un tap, quando un bel morso a una fetta con il personaggio sul display che raccoglieva il comando e beveva pozioni (le fiaschette di Estus). Tra salsa di pomodoro, formaggio e salsiccia, il buon Super Louis 64 è riuscito a completare il gioco sconfiggendo i vari boss.

