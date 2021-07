Green Pass: cosa succede se mi ammalo di COVID-19?

28 July 2021 – 16:05

Nel momento in cui viene certificata l’infezione, il Green Pass non è più valido, anche se non ancora giunto alla sua naturale scadenza.

The post Green Pass: cosa succede se mi ammalo di COVID-19? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico