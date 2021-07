Come funziona la propaganda social dei “No green pass”

28 Luglio 2021 – 9:04

Creare nuovi profili Facebook, renderli credibili, inserirli in diversi gruppi. Quindi, diffondere il messaggio contro il green pass. Funziona così la strategia social di chi si oppone alla certificazione verde, la misura che dal 6 agosto consentirà a chi è vaccinato, guarito da Covid-19 o risultato negativo ad un tampone entro le 48 ore precedenti, di accedere ad alcuni servizi, preclusi invece a tutti gli altri.

Una strategia che nasce evidentemente con l’obiettivo di far apparire la comunità dei No green pass più numerosa di quanto effettivamente non sia, oltre che di utilizzare i social come strumento di propaganda. Wired è in grado di raccontarla, come testimonia l’immagine che apre questo pezzo, dopo essere entrato in un canale Telegram che raccoglie persone contrarie alla certificazione verde. Un canale con oltre 29mila iscritti, cresciuti di circa 500 unità nelle 24 ore in cui la testata ne ha fatto parte, che contesta quella che viene definita dittatura sanitaria. E del quale non facciamo il nome per evitare di dargli visibilità.

Ne fanno parte quelle persone che sabato scorso hanno manifestato contro il green pass e che torneranno a farlo sabato prossimo e, come si legge nel canale, ogni settimana fino a che il provvedimento non sarà ritirato. E che si sono viste suggerire una strategia per amplificare il proprio messaggio attraverso i social.

L’indicazione rivolta agli iscritti è quella di creare un paio di profili Facebook con nomi di fantasia. Quindi di costruire quella che in gergo spionistico si chiama leggenda, ovvero rendere credibile il profilo pubblicando delle foto, condividendo materiali e interagendo con altri utenti e gruppi. Quest’ultimo l’elemento cruciale: bisogna entrare in almeno una decina di gruppi Facebook “con grandi numeri”, non limitandosi a quelli “contro la truffa covid”. Quindi “quando sarà il momento di pubblicare, diffondete senza pietà”.

Ci sono poi ulteriori consigli pratici, rivolti evidentemente con l’obiettivo di non rendere tracciabili le persone dietro ai profili Facebook creati per diffondere il messaggio. O almeno questo sembra suggerire l’indicazione di utilizzare un computer e non uno smartphone perché “l’app estrapola dal telefono troppi dati identificativi”.

Si va dalla cancellazione dei cookies e della cache del browser prima della registrazione di un nuovo profilo al riavvio del modem o della connessione wifi del telefono per generare un nuovo indirizzo Ip. Nei commenti, c’è anche chi suggerisce di utilizzare il browser Brave, che blocca in automatico pubblicità personalizzate e cookies traccianti.

Tutti accorgimenti forse più utili ad evitare di ricevere pubblicità targettizzate che a mettere al riparo da un’eventuale indagine da parte delle forze dell’ordine, mai che fosse questo il motivo per cui vengono fornite tutte queste indicazioni. Ma qui si rischia di scivolare in quei complottismi patetici che gli stessi amministratori del canale, nella parte finale del messaggio, suggeriscono di evitare.

