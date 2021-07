AMD: entrate raddoppiate nel secondo trimestre

28 July 2021 – 13:10

Ottima trimestrale per AMD: +99% per le entrate e + 352% per i profitti, nonostante la carenza di chip e i problemi di approvvigionamento.

The post AMD: entrate raddoppiate nel secondo trimestre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico