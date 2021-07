Netflix sta lavorando a una serie live-action sui Pokémon

27 Luglio 2021 – 12:04

In principio furono i videogiochi. Poi, vennero le serie animate, i film, le carte da gioco. Più di recente è arrivata l’app per smartphone. I Pokémon sono un vero e proprio fenomeno globale e multimediale che non conosce stanchezza, sulla cresta dell’onda da 25 anni. L’ultima novità del franchise? Una serie live-action firmata Netflix. A differenze delle produzioni precedenti, quindi, le creature di Kanto e dintorni interagiranno con attori in carne e ossa, un po’ come avvenuto di recente nel film Detective Pikachu.

Il progetto è ancora in cantiere, quindi non c’è alcuna sicurezza che si concretizzi. A lavorarci, per il momento, è lo showrunner Joe Henderson, che già dal 2015 tiene in mano le redini di Lucifer, giunta alla sesta e ultima stagione (a settembre su Netflix). L’autore sta coordinando una writers room che dovrà mettere a punto idee per sviluppare il nuovo adattamento a episodi.

Sempre su Netflix è presente la maggior parte delle serie animate della saga, quindi la piattaforma di streaming sembra la destinazione più adatta alla versione live-action. Anche perché Warner Bros., che ha prodotto Detective Pikachu guadagnando oltre 430 milioni di dollari in tutto il mondo, non sembra intenzionata a produrne il sequel. A rivelarlo è stato lo stesso protagonista Justice Smith, che in un’intervista lo scorso maggio ha dichiarato: “Credo che dovremmo abbandonare le speranze, credo che non si farà”.

Fonte: Wired