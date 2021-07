Le piastrelle sostenibili fatte con i gusci delle uova

27 July 2021 – 11:28

(Foto: www.instagram.com/nature.squared)Lo studio di design etico Nature Squared ha fatto, per così dire, la frittata. Il suo ultimo progetto ha trasformato i gusci di uova che avanzano dalle lavorazioni di ristoranti e laboratori in piastrelle per rivestire i muri. Resistenti, a dispetto dell’idea che i gusci d’uovo siano quanto di più fragile, e cool. Le piastrelle d’uovo si chiamano CArrelé, un mashup tra il simbolo del calcio sulla tavola periodica (CA) e la parola francese che significa quadrato, carré.

Il progetto è il primo seguito dalla nuova capo innovatrice di Nature Squared, Elaine Yan Ling Ng, che è entrata a far parte dell’azienda nel 2020. Ma l’uso di materiali sostenibili e di recupero non è una novità per lo studio svizzero, che negli anni ha sviluppato materiali per rivestire le superfici partendo da elementi naturali come le foglie di tabacco o la madreperla.

Nel caso di CArrelé si tratta, appunto di gusci d’uovo scartati, raccolti dalle cucine sull’isola di Cebu nelle Filippine. L’obiettivo generale è quello di rendere il settore edile meno inquinante, riutilizzando ciò che finirebbe in discarica sotto forma di rifiuto. “Molto del mio lavoro inizia esplorando la materia e poi pensando a come potrebbe essere applicata in modi diversi per spingere i confini del design”, spiega Elaine Yan Ling Ng.

Il punto di forza dei gusci è la buona presenza di calcio. Inoltre, sono naturalmente resistenti ai raggi UV e assorbono bene i coloranti, che nel caso di Nature Squared sono tutti naturali. I gusci di uova recuperati vengono frantumati in diverse dimensioni, dalla sottilissima sabbia a frammenti un po’ più grandi di circa di tre millimetri. Sono poi combinati con un agente legante, polimerizzati a temperatura ambiente, cotti e infine tagliati in piastrelle.

Per il momento le piastrelle sono pensate per decorare i muri, ma presto potrebbero essere usate anche per i pavimenti. Possono essere tagliate in qualsiasi forma, creando infinite combinazioni di sfumature e pattern. “La maggior parte delle persone vede il guscio d’uovo come un rifiuto, per me invece è un parco giochi infinito e una risorsa illimitata”, spiega Elaine Yan Ling Ng.

