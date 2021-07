Le migliori stampanti portatili sotto i 100 euro

27 Luglio 2021 – 9:05

Foto: PolaroidPoco più grandi di un tradizionale hard disk esterno da 2,5 pollici, le stampanti portatili istantanee ci consentono di mettere su carta i nostri scatti migliori in qualsiasi posto e momento: senza dubbio, sono una soluzione utile per coloro che spesso dimenticano i ricordi più belli nella galleria dello smartphone. Vi piacerebbe portarne una con voi durante le prossime vacanze? Ecco una selezione di cinque modelli da acquistare subito, venduti a meno di 100 euro.



Kodak Mini 2 Retro

Foto: KodakCompatibile con dispositivi iOS e Android, Kodak Mini 2 Retro P210RW può stampare fotografie nel formato 5,4 x 8,6 cm – con o senza cornice – in soli 50 secondi. La tecnologia Kodak 4Pass, inoltre, aggiunge una laminatura lucida alle fotografie per proteggerle dalle impronte e dal tempo, affinché i colori non si sbiadiscano con il passare degli anni. È disponibile a 99,99 euro.



Xiaomi Mi Portable Photo Printer

Foto: XiaomiLa stampante portatile Mi Portable Photo Printer di Xiaomi sfrutta la tecnologia Zink per stampare foto grandi 5 x 7,6 cm senza utilizzare inchiostro. Il vassoio della carta può contenere fino a 10 fogli e con una singola ricarica permette di stampare circa 20 fotografie. Può essere utilizzata da tre persone contemporaneamente e grazie alla realtà aumentata consente di associare clip audio e video che possono essere riprodotti inquadrando la stampa con l’app Xiaomi Home. Questo modello è in vendita a 59,99 euro (ma si trova anche usata su Amazon a molto meno).



Hp Sprocket

Foto: HpL’app dedicata propone alcune soluzioni per personalizzare gli scatti aggiungendo adesivi e cornici. Grande 11,6 x 7,5 x 2,3 cm, Hp Sprocket effettua stampe su carta Zink adesiva nel formato 5,8 x 8,6 cm. Disponibile in quattro colori differenti, si può ordinare su Amazon a 99,99 euro. La versione Studio può stampare foto grandi 10 x 15 cm.



Polaroid Hi-Print

Foto: PolaroidCon un design che ricorda i modelli iconici delle macchine fotografiche istantanee di Polaroid, questa stampante sfrutta la tecnologia a sublimazione termica per eseguire stampe di alta qualità. Piccola e facile da utilizzare, Polaroid Hi-Print si ricarica tramite il connettore usb presente sul lato posteriore e grazie all’app dedicata possiamo personalizzare gli scatti come desideriamo. Costa 89,99 euro (un po’ meno su Amazon).



Lifeprint 2×3 Hyperphoto

Foto: LifeprintLa batteria ricaricabile integrata offre autonomia per stampare fino a 40 fotografie. Mette a disposizione una suite per personalizzare le immagini e, sfruttando la realtà aumentata, consente di animare le stampe associando brevi filmati. Lifeprint 2×3 Hyperphoto è venduta a 49,99 dollari ma il produttore non effettua la consegna al di fuori degli Usa: tuttavia, è disponibile a 69,99 euro su Amazon.

