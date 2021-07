L’autopilota delle Tesla scambia la Luna per un semaforo giallo e rallenta la macchina

27 Luglio 2021 – 14:29

Lo ha segnalato un utente su Twitter, mostrando il video del pannello di controllo della vettura che a un certo punto inizia a indicare la presenza di un semaforo giallo. Il problema è che in realtà sulla strada non c'è nulla: ad essere rilevata come un semaforo è stata proprio la Luna.



Continua a leggere Lo ha segnalato un utente su Twitter , mostrando il video del pannello di controllo della vettura che a un certo punto inizia a indicare la presenza di un semaforo giallo. Il problema è che in realtà sulla strada non c’è nulla: ad essere rilevata come un semaforo è stata proprio la Luna.

Fonte: Fanpage Tech