Il trailer di Ghostbusters: Legacy

27 Luglio 2021 – 18:04

https://www.youtube.com/watch?v=XKe5XTrThj8

Dopo lunga attesa è arrivato il nuovo trailer completo di Ghostbusters: Legacy (in originale sottotitolato Afterlife). Destinato a uscire lo scorso luglio, ma rimandato per via della pandemia, è la diretta prosecuzione della saga iniziata negli anni ’80: saltando a piè pari il reboot al femminile del 2016 (criticato da tanti fan della vecchia guardia e che ha ottenuto risultati non proprio esaltanti al botteghino), il prossimo capitolo diretto da Jason Reitman, ovvero dal figlio del regista originale Ivan, racconta una vicenda che si svolge nella stessa linea temporale, solo decenni dopo.

Come si può vedere nella clip di anticipazione, la madre single Callie (Carrie Coon) e i due figli Trevor e Phoebe (che hanno il volto di Finn Wolfhard di Stranger Things e di McKenna Grace di Ready Player One), ridotti al verde, si trasferiscono nella vecchia villa abbandonata del nonno nella sperduta cittadina di Summerville. Lì, la ragazza in particolare si riconnette con la strana professione dell’uomo, che intuiamo essere il dottor Egon Spengler interpretato dal compianto Harold Ramis. Insieme al fratello rinviene gli strumenti usati dagli Acchiappafantasmi e rimette in vita la mitica automobile Ecto-1 con l’indimenticabile logo dell’ectoplasma sbarrato. Aiutati dal professor Grooberson (Paul Rudd), i giovani con un gruppo di amici affrontano una vera e propria invasione di fantasmi in città.

Il film vuole essere, quindi, una specie di passaggio di testimone alla nuova generazione di Acchiappafantasmi, tributando però il giusto omaggio al passato. Per esempio: già in queste immagini vediamo il ritorno di Annie Potts nei panni di Janine e dei mitici fantasmi Marshmallow (questa volta in dimensioni molto più ridotte). Alla fine del trailer si sente poi la voce di Dan Aykroyd alias il dottor Ray Stantz: con lui, come anticipato nei mesi scorsi, ci sono gli altri protagonisti principali Bill Murray, Ernie Hudson e Sigourney Weaver. Ghostbusters: Legacy arriverà nelle sale italiane a nonvembre.

The post Il trailer di Ghostbusters: Legacy appeared first on Wired.

Fonte: Wired