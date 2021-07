Il ritorno di Nokia 6310 e il nuovo indistruttibile Xr20

27 Luglio 2021 – 12:44

(Foto: Nokia)Nokia sforna una nuova serie di smartphone con un prodotto per ogni categoria: c’è il medio range indistruttibile Xr20, c’è l’economico C30 con batteria massiccia e la chicca vintage con il remake di Nokia 6310, direttamente dagli anni ’90. A completare il terzetto anche due nuove cuffiette.

Nokia 6310 è sicuramente la novità più stuzzicante tra quelle ufficializzate da Hdm Global perché segna un nuovo arrivo tra le file dei prodotti vintage ispirati da modelli storici. Viene mantenuta la linea con tastierino fisico e scocca colorata in contrasto con display, cornice e tasti di selezione rapida scuri. Lo schermo è da 2,8 pollici, c’è una memoria da 16 gb espandibile, fotocamera vga posteriore e il prezioso jack da 3,5 mm. Non può mancare il gioco Snake già precaricato. Il prezzo è di 59,90 euro.

(Foto: Nokia)Nokia XR20 è il medio gamma ultraresistente della nuova famiglia, con la certificazione militare mil-std810h e l’ip68 che raccontano di un dispositivo in grado di sopravvivere a temperature estreme, cadute, urti, acqua, polvere e sporco. Insomma, un modello votato alla vita outdoor, con un display da 6,67 pollici fhd+, SoC Snapdragon 480 con 4 o 6 gb ram, connessione 5G, memoria da 64 o 128 gb espandibile, fotocamera doppia con sensore da 48 megapixel e grandangolo da 13 megapixel e selfie camera da 8 megapixel. C’è la promessa dell’aggiornamento del sistema operativo Android (c’è l’11 a bordo) per tre anni, quattro per gli update di sicurezza.

Qui sotto, un video che mostra l’ex calciatore Roberto Carlos – ben noto per le sue punizioni potentissime – che maltratta XR20 assieme alla campionessa mondiale di freestyle Lisa Zimouche. Il prezzo di Nokia Xr20 è di 499,99 euro.



Il terzo modello è l’economico Nokia C30 con piattaforma Android 11 Go Edition, processore octa-core, ampio schermo da 6,82”, doppia fotocamera posteriore e soprattutto una massiccia batteria da 6000 mAh che assicura fino a tre giorni d’uso. Il prezzo è da comunicare.

(Foto: Nokia)Completano il quadro due cuffiette: Nokia Clarity Earbuds Pro con cancellazione del rumore ambientale a doppio microfono e cancellazione attiva del rumore e i più semplici Nokia Comfort Earbuds resistenti al sudore con lunga autonomia da 29 ore. Usciranno ad agosto a un prezzo da comunicare.

The post Il ritorno di Nokia 6310 e il nuovo indistruttibile Xr20 appeared first on Wired.

Fonte: Wired