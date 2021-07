Il futuro Android 13 si chiamerà Tiramisù

27 Luglio 2021 – 18:04

(Foto: Pixabay)Android 13 sarà la versione del sistema operativo di Google che riguarderà il 2022, seguendo all’attuale Android 12 che sta per essere rilasciata su tutti i dispositivi compatibili. Girano già alcune indiscrezioni sulle novità che porterà a bordo, ma c’è una domanda che si staglia più di tutte le altre: quale sarà il dolce scelto come nickname?

È vero: ormai dalla versione Android 10, Google non associa più alla sigla in numero il nomignolo di accompagnamento, ma la tradizione prosegue in modo ufficioso all’interno del team di sviluppo e anche tra i fan la scoperta del dolce scelto è sempre un appuntamento molto atteso. Significativo che l’ultima edizione dell’os con dolce nel nome sia stata Android 9 Pie ossia la banalissima torta, ma la storia è proseguita, non alla luce del sole.

Proseguendo il giochino in ordine alfabetico, Android 10 era noto internamente come Quince Tart ovvero una sorta di crostata cotognata, Android 11 come Red Velvet Cake che è una torta a strati con crema di formaggio e colore rosso acceso per il pan di spagna, mentre l’attuale Android 12 è conosciuto come Snow Cone ovvero una granita. Per Android 13 la lettera è la “T” e quale dolce scegliere se non l’amatissimo tiramisù?

(Foto. Google)Sull’origine del tiramisù c’è tuttora una faida che scatena fazioni agguerrite, quindi ci limiteremo a definirla come italiana: la notizia del nickname ufficioso è stata scovata all’interno, come spesso accade, nel codice del progetto Aosp (Android Open Source Project) con un comando (commit) che cita appunto il tiramisù in relazione a Android 13. L’indizio è piuttosto emblematico visto che svela testualmente il nome in codice: “PLATFORM_VERSION_CODENAME is being updated from T to Tiramisu”.

Non ci sono altre anticipazioni su Android 13, che però potrebbe finalmente supportare la ricarica dei dispositivi in modo wireless magnetico stile MagSafe, come già promosso dal produttore cinese Realme in modo proprietario. Qui, tutte le informazioni su Android 12.

