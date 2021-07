Hai ricevuto il Green Pass su WhatsApp? Fai attenzione, è una truffa

27 Luglio 2021 – 17:29

La polizia postale avverte di fare attenzione ad un messaggio che sta girando largamente su Whatsapp che risulta essere una truffa sul Green pass. L’invito a scaricare il certificato solo attraverso uno dei metodi ufficiali presentati dal Governo altro non è che un modo per entrare in possesso di dati personali e coordinate bancarie.

Fonte: Fanpage Tech