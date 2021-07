Green Pass senza richiamo del vaccino: è valido?

27 July 2021 – 10:38

Senza sottoporsi alla somministrazione del richiamo il Certificato Verde ha scadenza breve: la durata del Green Pass in base alla prima dose ricevuta.

The post Green Pass senza richiamo del vaccino: è valido? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico