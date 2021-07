Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 resistenti all’acqua?

27 July 2021 – 16:46

In base alle ultime indiscrezioni, i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, attesi l’11 agosto, saranno resistenti all’acqua (certificazione IPX8).

The post Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 resistenti all’acqua? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico