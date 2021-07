Discord è diventato uno strumento essenziale per gli hacker

27 July 2021 – 14:33

Foto: via UnsplashLa piattaforma di messaggistica Discord non è uno degli strumenti preferiti solo dai videogiocatori di tutto il mondo, ma anche dagli hacker, come suggerisce una nuova ricerca.

Un rapporto della società di sicurezza Sophos mostra che Discord – cresciuto in popolarità negli ultimi anni – viene ora regolarmente utilizzato dai criminali informatici per ospitare, distribuire e controllare diversi tipi di malware.

Negli ultimi due mesi, Sophos ha rilevato quasi 140 volte il numero di minacce malware su Discord rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel secondo trimestre di quest’anno, l’azienda ha scoperto 17.000 Url di malware univoci nella rete di distribuzione dei contenuti di Discord, quasi 5.000 dei quali erano attivi al momento della stesura del rapporto. La maggior parte di questi erano programmati per rubare le credenziali degli account e altre informazioni personali.

Ma perché è proprio su Discord che proliferano questi attacchi? Secondo Sean Gallagher, ricercatore di Sophos, Discord è diventato uno strumento sempre più allettante per i criminali informatici soprattutto grazie alla sua vasta infrastruttura a canali e alla sua base di clienti sempre più ampia.

Spesso gli hacker mascherano i malware come strumenti per aiutare i giocatori a barare nei videogiochi destinati principalmente a un pubblico più giovane, come Fortnite o Roblox. In altri casi, alle vittime è essere offerta la possibilità di provare un gioco ancora in fase di sviluppo.

Nel rapporto, Sophos ha elogiato Discord per la rapidità con cui risponde alle richieste di rimozione, ma ha anche consigliato agli utenti di adottare alcune misure per proteggersi da potenziali truffe sulla piattaforma, come l’autenticazione a più fattori, oltre ad assicurarsi che il proprio dispositivo sia protetto da un servizio antivirus aggiornato. L’azienda ha comunque sconsigliato agli utenti di scaricare software senza licenza, indipendentemente dalla reputazione della fonte.

