Webcam FullHD con treppiede a soli 9,99€

26 Luglio 2021 – 13:50

Questa webcam TAKRINK presenta una risoluzione video di ben 1920*1080, e fornisce un’immagine stabile utilizzando un frame rate video di 30FPS.

The post Webcam FullHD con treppiede a soli 9,99€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico