Videosorveglianza da interni: due videocamere FullHD a soli 54€

26 Luglio 2021 – 13:49

Con una risoluzione di 1080p e una lente di 135°, la confezione da 2 telecamere da interni Ezviz fornisce una copertura completa in alta definizione.

The post Videosorveglianza da interni: due videocamere FullHD a soli 54€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico