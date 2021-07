Tutti i film in concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia

26 July 2021 – 17:26

I primi commenti sulla line up della Mostra Cel cinema di Venezia 2021, annunciata nelle scorse ore, sono a dir poco entusiasti: per l’ottimo mix di film che attraggano il grande pubblico, per la presenza di autori internazionali e per una nutrita rappresentanza dei più acclamati registi italiani. Sono infatti cinque, un numero record, i registi del nostro paese che potranno contendersi il Leone d’oro nella competizione ufficiale di questa 78esima edizione, che si terrà dal 1° all’11 settembre. Fra questi ci sono l’atteso È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino ispirato a Maradona, Qui rido io di Mario Martone con Toni Servillo che interpreta il divo del cinema d’inizio Novecento Eduardo Scarpetta e Il buco di Michelangelo Frammartino. Grande curiosità anche per Freaks out, opera seconda di Gabriele Mainetti, e per il thriller America Latina dei Fratelli d’Innocenzo.

Ad aprire la Mostra sarà Madres Paralelas di Pedro Almodóvar con protagonista Penelope Cruz, la quale sarà in gara anche nel film Competencia oficial. Fra gli altri grandi nomi internazionali: Jane Campion, che torna in laguna con il suo The Power of the Dog; Pablo Larraín con Spencer, incentrato su Lady Diana che ha il volto di Kristen Stewart; l’attrice Maggie Gyllenlhaal, questa volta in veste di regista con The Lost Daughter, trasposizione del romanzo di Elena Ferrante La ragazza oscura con protagonista Olivia Colman. Ecco dunque tutti i film in concorso:

Madres Paralelas – Pedro AlmodóvarMona Lisa and the Blood Moon – Ana Lily AmirpourUn autre monde – Stéphane BrizèThe Power of the Dog – Jane CampionAmerica Latina • Damiano e Fabio D’InnocenzoL’événement – Audrey DiwanCompetencia oficial – Gastòn Duprat/Mariano CohnIl buco – Michelangelo FrammartinoSundown – Michel FrancoIllusions perdues – Xavier GiannoliThe Lost Daughter – Maggie GyllenhaalSpencer – Pablo LarraìnFreaks out – Gabriele MainettiQui rido io – Mario MartoneOn the Job: The Missing 8 – Erik MattiZeby nie bylo sladow (Leave No Traces) – Jan P. MatuszynskiCaptain Volkonogov Escaped –Natasha Merkulova/Aleksey ChupovThe Card Counter – Paul SchraderÈ stata la mano di Dio – Paolo SorrentinoVidblysk (Reflection) – Valentyn VasyanovychLa caja – Lorenzo Vigas

Tra le grandi prime internazionali fuori concorso: The Last Duel di Ridley Scott e Dune di Denis Villeneuve. Verranno presentati anche i primi cinque episodi della serie Hbo Scenes from a Marriage, rifacimento del film Scene da un matrimonio. Qua e là nella lista dei fuori concorso diverse sorprese: Le 7 giornate di Bergamo, documentario della conduttrice Simona Ventura al suo debutto come regista per raccontare i tragici giorni di picco della pandemia nella provincia bergamasca. Il coronavirus per il secondo anno di seguito condizionerà l’andamento della manifestazione veneziana e il direttore Alberto Barbera continua sulla strada della prudenza: “Speravamo in qualcosa di più rilassato, al momento non è così. Abbiamo i vaccini e avremo il green pass, ma le restrizioni resteranno uguali. La capienza su 8000 posti sarà di 4000. Le norme sono identiche a quelle dell’edizione precedente”.

