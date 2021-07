Novità Xiaomi già in sconto: WiFi potente a 22€, OFFERTACCIA

26 Luglio 2021 – 19:49

Uno strumento, il nuovo ripetitore di Xiaomi, che ti permetterà di potenziare il WiFi in modo rapido e stabile: novità Amazon già in sconto.

The post Novità Xiaomi già in sconto: WiFi potente a 22€, OFFERTACCIA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico