La nuova friggitrice ad aria (e gli altri oggetti smart) di Xiaomi

26 Luglio 2021 – 18:04

(Foto: Xiaomi)Xiaomi ha presentato una nuova friggitrice ad aria intelligente e a buon costo chiamata Mi Smart Air Fryer 3.5 L, appunto con capienza di medie dimensioni pari a 3,5 litri e in grado di comunicare senza problemi via wi-fi con l’applicazione ufficiale del produttore cinese. Una interessante new entry in un segmento in grande spolvero e di crescente popolarità.

Mi Smart Air Fryer 3.5 L è compatibile con l’applicazione Mi Home, fulcro della domotica e dell’ecosistema di Xiaomi così da aprire al controllo remoto per esempio per impostare una temperatura tra 40 e 200 gradi o uno dei programmi pre-impostati per la cottura che utilizza solo aria calda, per un risultato croccante e al contempo salutare.

(Foto: Xiaomi)Grazie all’app si può anche programmare la preparazione di un piatto fino a 24 ore in anticipo e il menu non si limita alla frittura ad aria, ma anche ad altre soluzioni come la disidratazione di cibo per animali domestici oppure la fermentazione dello yogurt fatto in casa. La friggitrice ad aria di Xiaomi è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa di Amazon e mette a disposizione un display oled per le configurazioni e per controllare temperatura e tempo rimanente.

Il design è in linea con gli altri prodotti Xiaomi dunque con un bianco predominante e uno stile minimalista; può essere lavata in lavastoviglie. Il prezzo di vendita sul canale ufficiale Mi Store è di 99,90 euro con la disponibilità prevista per il prossimo settembre. Qui una serie di alternative per chi cerca friggitrici ad aria di dimensioni e budget vario.

(Foto: Xiaomi)Gli altri dispositivi presentati da Xiaomi sono il Mi Router Ax9000 con la primizia del tri-band wi-fi 6 a 299,90 euro, il Mi 2k Gaming Monitor da 27 pollici con risoluzione qhd e frequenza pari a 165 Hz a 499,90 euro, il nuovo Mi Electric Scooter 3 pieghevole da 449,90 euro e le cuffiette Redmi Buds 3 Pro con cancellazione del rumore ibrido a 69,90 euro.

