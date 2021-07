La Giornata dello stagista: 5 “intern” epici delle serie

26 July 2021 – 12:15

La dura vita dello stagista merita di essere onorata e per questo esiste una giornata ad hoc: l’Intern Day celebra, il 29 luglio, i primi passi nel mondo del lavoro dei neolaureati e non che prestano i loro servigi per una modica cifra (o gratuitamente). Film e serie ci hanno mostrato più volte quanto questa esperienza possa trasformarsi in un’impresa epica e traumatica. Spesso bistrattati oppure sfruttati anche nel mondo della finzione, gli stagisti sono per lo più personaggi secondari o di contorno, ma in alcuni casi sanno guadagnare un posto nell’azienda del debutto e nei cuori degli spettatori. Dunque, ecco gli “intern” più memorabili del piccolo schermo secondo noi.

1. Alessandro – Boris

https://www.youtube.com/watch?v=1AYK5SqyyFU

È forse lo stagista più conosciuto della tv nostrana. “Schiavo” di un set televisivo dove viene girata l’orripilante soap Gli occhi del cuore, Alessandro è la vittima bistrattata da tutti – dal protagonista Stanis al tecnico Biascica passando per le guest dei singoli episodi, tutti accomunati dalla tendenza a sfruttarlo senza pietà. Soprannominato “Seppia”; costretto a fare da balia ad attori bolliti, capricciosi e tirchi; molestato, abusato e sottoposto a ore di lavoro infinite, è il tipico stagista che – senza agganci, raccomandazioni e innato senso dell’adulazione – aspira a fare carriera nell’impraticabile pianeta dello spettacolo solo con le proprie forze e il proprio talento, finendo poi per cedere ai compromessi più biechi per assicurarsi almeno un minimo di futuro professionale.

2. Squintern – Bones

https://www.youtube.com/watch?v=SfI5P3wM0VE

Nella versione in lingua originale “squintern” è il nome dato ai tirocinanti che si avvicendano nei laboratori del Jeffersonian sotto l’egida della protagonista di questa longeva serie procedurale, la metodica e lievemente pedante professoressa Temperance Brennan. Ognuno degli stagisti ha la fortuna di poter conoscere il mestiere e affinare le proprie capacità grazie a un ambiente proattivo, imparando tutte le meravigliose “cose” sulle ossa e il luogo dove sono state rinvenute. Dal ligio e intransigente Clark Edison, al volenteroso e intraprendente Wendell, dalla snervante Daisy al nostro preferito, Aristoo, il più pacato e maturo, per poi passare dal pessimista Colin al chiacchierone Vincent: tutti rappresentano il collettivo dei più entusiasti, brillanti e pieni di iniziativa della tv, nonché quelli che, probabilmente, ogni capo spera di avere.

3. Donna – Doctor Who

Introdotta in un episodio speciale di Doctor Who, La sposa perfetta, come una futura moglie logorroica che ha mollato una lista infinita di stage senza sbocchi lavorativi per unirsi a un uomo che si scoprirà avere loschi affari, Donna Noble non è solo uno delle figure femminili più estroverse, originali e amabili del piccolo schermo, è anche il personaggio britannico più emblematico di una situazione lavorativa che contraddistingue la vasta comunità di individui che nella vita vera sono giudicati troppo esuberanti, troppo onesti e troppo poco inquadrabili per essere inseriti stabilmente in una posizione aziendale. Quando ritroviamo Donna nella serie regolare, è un’eterna precaria, la naturale continuazione per chi ha sperimentato varie esperienze formative senza mai trovarne una stabile in un posto di lavoro che accettasse la sua incontenibile personalità e… mancanza di diplomazia.

4. Mansik – Kkondae Intern

Il Signor Ka è un giovane e intraprendente laureato che alla prima esperienza professionale ha la disgrazia di imbattersi in un capo severo, esigente e prevaricatore che lo perseguita, lo umilia e gli rende la vita un inferno. Incapace di soffrire ulteriori affronti, il ragazzo abbandona l’azienda e viene accolto laddove farà carriera, diventando, appena trentenne, uno dei manager più importanti di una casa produttrice di ramen. In questo k-drama il fato fa incontrare di nuovo il Signor Ka con il suo ex aguzzino, il Signor Lee, andato in pensione anticipata e deciso a rifarsi una carriera proprio dove si trova la sua ex-vittima; qui si presenta come “stagista senior”, persuaso a venire trattato con i guanti grazie ai suoi modi spudorati e alla sua posizione precedente. Per il Signor Ka è l’occasione di far conoscere al suo boss dittatore quanto può essere frustrante e infame la vita di un povero stagista.

5. Tredici – Dr. House

In corsia, negli ospedali delle serie americane, il passo immediatamente dopo la laurea è proprio quello dell’Intern, breve periodo trascorso a prendere confidenza sul terreno professionale prima di indirizzarsi verso un campo specifico della medicina. Grey’s Anatomy e Hospital Playlist hanno fatto di queste figure personaggi di supporto fissi e di rilievo della narrazione nel genere medico. Ma è Dr. House ad averli introdotti con Tredici e gli altri, neolaureati desiderosi di entrare a far parte del prestigioso team di diagnostica del dottore scorbutico. Riservata e competente, ha un ruolo emblematico, perché dimostra quanto sia difficile imporsi in qualsiasi settore del lavoro quando la propria vita privata è segnata da problemi (in questo caso di salute) che ne minano la concentrazione e la costanza.

