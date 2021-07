I cavalli di Red Dead Redemption sono impazziti

26 Luglio 2021 – 18:24

(Foto: YouTube)L’ultimo aggiornamento di Red Dead Online, la piattaforma per il multiplayer del titolo Rockstar ambientato nel far west, ha portato tante novità e migliorie. Come spesso capita dopo un update, però, è emerso qualche piccolo problema. Nello specifico, molti dei cavalli che si incontrano nell’open world hanno iniziato a comportarsi fuori controllo e spesso in modo inquietante.

Sono passate due settimane dal rilascio dell’aggiornamento Blood Money di Red Dead Online per pc, Xbox One, Ps4 e Stadia e sono state condivise numerose segnalazioni su comportamenti bizzarri dei cavalli in giro per il gioco. Per chi non fosse pratico del gioco rimandiamo alla nostra recensione, basti spiegare che i cavalli sono un po’ come le auto personali su Gta: sono indispensabili per muoversi nell’immensa mappa e ci si spende tempo e fatica per prendersene cura.

Risulta dunque molto strano trovare cavalli accessoriati full-optional con selle, ornamenti e altre chicche come se appartenessero a qualche giocatore, ma senza nessun utente nei paraggi; come se fossero abbandonati ed è impossibile interagirvi. Di solito rimangono immobili a scrutare un punto indefinito, come ad aspettare qualcosa o qualcuno senza muoversi di un millimetro. Talvolta si cade nel macabro con cavalli morti, anche a gruppi, in posti random.



Ma il comportamento più strambo e divertente è quello rappresentato nel video qui sopra, con cavalli di giocatori fantasma che entrano improvvisamente nella schermata di gioco spesso travolgendo in modo anche scenografico i giocatori che galoppano impegnati nelle proprie faccende. L’evento più raro e inquietante è quello di incontrare il clone abbandonato del proprio cavallo, come se ci si trovasse in un universo parallelo.

Molti utenti pensavano che queste stranezze facessero in qualche modo parte del nuovo aggiornamento, ma è verosimile che siano un glitch che verrà corretto con un prossimo update. Niente di serio, stile Cyberpunk 2077, per fortuna. A proposito di piattaforme multiplayer di Rockstar Game, su Gta Online al posto di cavalli fuori controllo appaiono i cattivi di Terminato, degli npc (personaggi non giocanti) speciali difficilissimi da abbattere.

