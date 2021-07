Xiaomi rasato perfetto e veloce: 15€ su Amazon

25 Luglio 2021 – 22:49

Il rasato perfetto arriva da Xiaomi con questo tagliacapelli in gran sconto su Amazon a 15€ circa con spedizioni rapide e gratis, pochi pezzi.

Fonte: Punto Informatico