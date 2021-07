Windows 11: attenzione agli installer fasulli

25 July 2021 – 10:30

Kasperky ha scoperto che una presunta build preliminare di Windows 11 contiene in realtà diversi tipi di malware, tra cui trojan e password stealer.

Fonte: Punto Informatico