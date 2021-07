Pegasus: Garante Privacy chiede informazioni

25 Luglio 2021 – 13:49

Il Garante della Privacy ha chiesto informazioni a NSO Group sul trattamento dei dati correlato all’uso di Pegasus, ma difficilmente riceverà risposta.

