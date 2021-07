InSight svela dettagli sull’interno di Marte

25 Luglio 2021 – 10:49

Il sismografo di InSight ha permesso di scoprire lo spessore dei tre strati di Marte (crosta, mantello e nucleo) attraverso lo studio dei martemoti.

