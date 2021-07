Green Pass obbligatorio anche per i bambini?

25 July 2021 – 13:00

A breve il Green Pass (Certificato Verde) assumerà grande importanza: cosa dicono i documenti ufficiali in merito all’obbligatorietà per i bambini?

The post Green Pass obbligatorio anche per i bambini? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico