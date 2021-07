Teclast F7S: su Amazon un’offerta irrinunciabile

24 Luglio 2021 – 10:49

CPU Intel, schermo Full HD da 14 pollici e sistema operativo Windows 10 per questo computer portatile versatile ed economico, oggi in doppio sconto.

The post Teclast F7S: su Amazon un’offerta irrinunciabile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico