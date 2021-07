Jake Paul vuole candidarsi come Presidente degli Strati Uniti

24 Luglio 2021 – 20:29

L'ultima candidatura alla Casa Bianca diventata virale in questi giorni è quella dell'influencer e youtuber Jake Paul, che ha affermato di voler diventare presidente degli Stati Uniti quando avrà l'età legale per farlo, e di volerlo fare insieme al fratello e collega youtuber Logan Paul. L'estratto dell'intervista nella quale il ventiquattrenne ventila l'ipotesi presidenziale ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni su TikTok in poche ore.



