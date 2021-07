In vendita i numeri degli utenti Clubhouse e dei loro contatti: 3,8 miliardi le potenziali vittime

24 Luglio 2021 – 17:29

In queste ore è emersa la notizia della presenza online di una colossale banca dati di numeri di telefono rubati dalle liste segrete dei gestori dell’app e presto in vendita. Stando al venditore si tratterebbe di ben 3,8 miliardi di numeri di telefono che comprendono non solo i numeri telefonici degli iscritti all’esclusivo social su invito, ma anche quelli di tutti i loro contatti.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech