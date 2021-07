Green Pass per chi è guarito da COVID: come funziona

24 Luglio 2021 – 13:49

Le modalità di funzionamento del Green Pass per chi è guarito da COVID-19: tempistiche di emissione e durata della validità, con e senza vaccino.

The post Green Pass per chi è guarito da COVID: come funziona appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico