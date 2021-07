Green Pass: oltre al QR Code serve anche un documento

24 July 2021 – 10:00

Il Green Pass non basta per una verifica corretta nell’accesso a ristoranti, cinema, palestre o eventi: occorre altresì poter stabilire l’identità.

