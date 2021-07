Le colonne sonore dei videogame alla cerimonia d’apertura di Tokyo 2020

23 Luglio 2021 – 18:04

(Foto: Square Enix)Gli appassionati di videogame più attenti hanno subito riconosciuto una serie di melodie famigliari come sottofondo musicale orchestrale alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima è stato il tema principale di Dragon Quest, poi è toccato a un brano di Final Fantasy e via con musiche da Monster Hunter, persino da Pes. Casualità?

In realtà, come è facile immaginare, era tutto progettato ad hoc dal comitato organizzatore che ha voluto rendere un piccolo omaggio a una delle società più importanti del Giappone – l’industria videoludica, appunto – scegliendo brani musicali presi da videogiochi molto famosi.

Ecco la lista completa come svelata dal portale Nikkansports:

– Dragon Quest “Introduction: Lotto Theme”

– Final Fantasy “Victory Fanfare”

– Tales of Series “Sley’s Theme-Guru-“

– Monster Hunter “Proof of Hero”

– Kingdom Hearts “Olympus Coliseum”

– Chrono Trigger “Frog Theme”

– Ace Combat “First Flight”

– Tales of Series “Royal Capital-Dignified”

– Monster Hunter “Wind of Departure”

– Chrono Trigger “Robo’s Theme”

– Sonic the Hedgehog “Star Light Zone”

– Winning Eleven (Pro Evolution Soccer) “eFootball walk-on theme”

– Final Fantasy “Main theme”

– Phantasy Star Universe “Guardians”

– Kingdom Hearts “Hero’s Fanfare”

– Gradius (Nemesis) “01 ACT 1-1”

– NieR “Initiator”

– Saga Series “Makai Ginyu Poetry-Saga Series Medley 2016”

– Soul Caliber “The Brave New Stage of History”

https://twitter.com/GreenManGaming/status/1418537291514007556

Una scelta curiosa, ma di sicuro effetto che è diventata virale sin da subito grazie al tam tam sui social network. Tra i brani più apprezzati durante la cerimonia di apertura c’è proprio la Victory fanfare di Final Fantasy che è tra le più coerenti, mentre è piuttosto sorprendente la presenza di un tema da Winning Eleven, nome giapponese delle prime edizioni del gioco da noi conosciuto come Pro Evolution Soccer (Pes) che ora si chiama eFootball.

Salta inevitabilmente all’occhio, anzi all’orecchio, la mancanza di brani da giochi Nintendo come quelli da Super Mario, Pokémon oppure Legend of Zelda. Probabile che non si sia trovato un accordo commerciale.

Fonte: Wired