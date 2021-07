La curiosa saga della Dc Comics contro il Batman del Napoli

23 Luglio 2021 – 18:04

L’americano Batman contro Pino Bat da Ischia. Sono i supereroi protagonisti di una saga iniziata nel 1995 tra i cori dei tifosi allo stadio San Paolo di Napoli e terminata a colpi di carte bollate per la contesa su un marchio. Quello ideato da Giuseppe “Pino” Taglialatela, portiere (riserva) della squadra azzurra negli anni ’80 e ’90, che per i suoi prodigiosi salti tra i pali era stato soprannominato “Batman” dai tifosi. L’immagine stampata a quei tempi sulla sua divisa di gioco personalizzata secondo la Dc Comics ricorderebbe troppo da vicino l’iconica sagoma del personaggio creato da Bob Krane e Bill Finger, ma il diretto interessato si difende così: “In realtà ero appassionato di Goldrake e quel marchio ricorda l’alabarda spaziale”.

È stato lo stesso Taglialatela a raccontare la vicenda, durante una trasmissione su Radio Marte riferita da Sport Mediaset: “Inizia tutto nel 1995 e dal soprannome di Batman: la Dc Comics ci ha aggredito e il vero Batman si è scagliato contro di me. Mi hanno detto di rimuovere il marchio, che non è quello di Batman ma di Pino Bat. Volevamo registrarlo ma la cosa ha dato fastidio”. L’ex calciatore ha spiegato di non aver “creato maglie o altre cose da mettere in vendita, non lo farò mai” e che “non abbiamo fatto e non facciamo merchandising, quella maglia è stata unica: chi ce l’ha, ce l’ha. Volevo registrare il marchio con l’agenzia che mi segue perché l’ho creato io. E poi non è proprio un pipistrello”.

Poi sono arrivate ancora sollecitazioni a rimuovere marchio e immagini: “Ci hanno scritto da ogni parte d’Europa, ci è stato intimato persino di togliere le immagini dal sito. Il Pino Bat lo rimuoveremo, ma non voglio perdere il marchio: è una questione affettiva, fa parte della mia carriera. Come sono arrivati a me? Non ne ho idea”. La foto profilo Instagram (@pinobat) accosta proprio i due personaggi e il profilo Facebook è pieno di ricordi con quella maglia. Nonostante tutto, Taglialatela non abbandona le speranze: “Cercheremo un modo di comunicare con la DcComics sperando in una soluzione”.

