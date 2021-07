Il nuovo vetro Gorilla Glass fa entrare più luce nelle fotocamere

23 July 2021 – 11:37

(Foto: Corning)Il leader mondiale nella produzione di vetri protettivi per dispositivi elettronici, Corning, ha presentato una nuova generazione dei suoi premiati Gorilla Glass pensati appositamente per le lenti delle fotocamere degli smartphone. I nuovi modelli con compositi chiamati Dx e Dx+ sono ambivalenti: da un lato fanno da scudo a graffi e urti e dall’altro permettono di far entrare molta più luce verso il sensore.

Il termine stesso “fotografia” significa in greco “scrittura con la luce” quindi non è un mistero che l’illuminazione naturale sia il valore più intrinseco di quest’arte: con sensori molto piccoli come quelli degli smartphone, anche con più di 100 megapixel di risoluzione, è importantissimo catturare quanta più luce possibile e la soluzione proposta da Cornig potrebbe tornare molto utile.

Un sensore nudo accoglierebbe il 100% della luce, ma vista la sua natura delicata si danneggerebbe dopo breve tempo. Il vetro protettivo fa da scudo a graffi, polvere, sporco e urti, ma inevitabilmente genera riflessi che abbassano le percentuali di luce in ingresso. Con le ultime generazioni si arrivava a circa il 95%, tuttavia con Gorilla Glass con Dx / Dx+ ci si spinge fino all’ottimo valore pari al 98% di luce in entrata.

Il risultato è che si può scattare meglio con condizioni di illuminazione naturale non ideale (tramonto, penombra) e si riducono molto i cosiddetti effetti ghosting causati dai riflessi sul vetro. La differenza tra Dx e Dx+ è data dalla resistenza ai danni offerta.



Non è ancora stato comunicato ufficialmente quale sarà il primo modello di smartphone con la nuova generazione di vetri protettivi, ma visto che Corning ha indicato Samsung come la società che segnerà il debutto dei Gorilla Glass con Dx / Dx+ e dato che il prossimo 11 agosto ci sarà l’evento Unpacked dei coreani, è più che probabile che le nuove famiglie di pieghevoli Galaxy Fold e Flip possano essere le prime ad accogliere la novità.





