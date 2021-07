Il mistero della notifica Facebook “…”: i tre puntini di sospensione invadono gli smartphone

23 July 2021 – 11:13

Il fenomeno, le cui prime segnalazioni sono arrivate dagli Stati Uniti nelle scorse ore, per il momento non ha alcuna spiegazione ufficiale; da stamattina però lo strano comportamento dell'app ha iniziato a coinvolgere anche gli utenti degli altri Paesi, Italia inclusa. Cliccare sulla notifica non è dannoso e porta semplicemente al feed delle notizie.



Fonte: Fanpage Tech