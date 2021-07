Il caricabatterie wireless in ceramica che dura per sempre

23 July 2021 – 11:45

I caricabatterie sono così diffusi che Apple e Samsung hanno iniziato a non includerlo più all’interno della confezione dei loro smartphone, tuttavia l’usura e il ciclo di vita costringono al cambio obbligatorio di tanto in tanto. Un passaggio che potrebbe essere dimenticato con Biscuit, caricabatterie wireless da 15 watt in ceramica (di zirconia) che si può riparare e aggiornare per durare molto a lungo. Progettato senza parti adesive, si smonta in 20 secondi per eventuali modifiche (non servono conoscenze tecniche specifiche per eseguire i cambi, sostiene l’ideatore Charles Duffy, ossessionato dal voler creare un modello in grado di durare per sempre).

Buona parte delle peculiarità derivano dal ricorso all’ossido di zirconio, materiale utilizzato negli impianti dentali, noto per la sua durezza simile al diamante e che spiega la capacità del caricabatterie di resistere per tanti anni. Grazie a un cuscinetto e a un anello, entrambi di silicone, piazzati nell’ordine sulla parte superiore e inferiore del dispositivo di ricarica si evitano scivolamenti e potenziali graffi o danni. Oltre alla versione nera, Biscuit è disponibile nelle combinazioni bianco-grigio e bianco nero, e qui si può prenotare a circa 62 euro, con spese di spedizione incluse e consegne a domicilio a partire dal prossimo ottobre.

