Federico Marchetti lascia Yoox dopo 21 anni

23 July 2021 – 11:47

(Foto: Getty Images)Da una startup ai primordi della net economy società valutata 5,4 miliardi di euro finita in una delle maggiori galassie finanziarie del lusso al mondo: è la parabola di Yoox, dal 2015 Yoox Net-a-Porter, l’azienda fondata nel 2000 da Federico Marchetti, 52 anni, che ha annunciato nel corso di un’assemblea della holding di lasciare ogni incarico dal gruppo Richemont. Partito da un magazzino a Casalecchio di Reno, quando nessuno credeva nella possibilità di vendere moda d’alta gamma online, il ravennate è diventato “the geek of chic” sulle pagine del The New Yorker e ora si prepara a partecipare a un progetto lanciato dal principe Carlo d’Inghilterra per la moda sostenibile.

Cresciuto in Romagna, laureato alla Bocconi, Marchetti lavora negli Stati Uniti in una banca d’affari, poi in una società di consulenza in Italia e infine lancia il suo progetto, il brand Yoox ispirato dai cromosomi Y e X e dalla suggestione dei due zeri del millennio. Tra i finanziatori che credono nell’idea ci sono Elserino Piol, tra i primi attori del venture capital italiano, e il fondatore di Diesel Renzo Rosso. La compagnia cresce fino allo sbarco in Borsa nel 2009, indice Ftse del segmento Star, per poi uscirne e rientrare nel 2013 nel principale listino, Ftse Mib. Di recente Marchetti ha ricordato come “il 90% dei marchi di lusso di moda in giro per l’Europa, Italia e Francia soprattutto ha fatto il suo debutto su internet proprio con Yoox”.

Il passo successivo è la fusione nel 2015 con il gruppo Net-a-Porter, un’altra società di moda online, controllata da Richemont, andando a costituire una piattaforma ecommerce da 3 milioni di clienti attivi in 180 paesi del mondo. Tre anni dopo, tuttavia, il colosso svizzero del lusso acquista l’intero flottante di Ynap (Yoox Net-A-Porter Group), prendendone il controllo e portando al delisting del titolo da Piazza Affari. Nel 2017 l’ecommerce genera 2,5 miliardi di fatturato, dei quali un miliardo solo da mobile. Lo scorso gennaio Marchetti ha lasciato il ruolo di amministratore delegato a Geoffroy Lefebvre e ora abbandona anche le vesti di presidente per tornare a fare l’imprenditore. Il principe del Galles gli ha offerto di guidare una task force della moda nell’ambito della Sustainable markets initiative, cui la stessa Ynap partecipa. Già nel 2009 aveva infatti lanciato una linea di prodotti “green” con Yooxygen.

