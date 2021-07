Zoom: piattaforma per eventi e app di terze parti

22 Luglio 2021 – 13:50

Zoom ha annunciato la piattaforma per gli eventi virtuali e la funzionalità che permette di integrare app di terze parti nelle riunioni.

