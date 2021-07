Ora Instagram traduce le storie nella tua lingua

22 Luglio 2021 – 14:29

L’ultima funzione che gli sviluppatori hanno aggiunto all’interno della piattaforma è un sistema di traduzione dedicato al testo che gli utenti inseriscono nelle storie: in questo modo i caratteristici contenuti in verticale del social potranno essere goduti appieno anche dai follower che non parlano la stessa lingua di chi li ha creati.

Fonte: Fanpage Tech