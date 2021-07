Le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per il rientro a scuola a settembre

22 Luglio 2021 – 18:04

Per garantire un rientro a scuola in sicurezza ed evitare un altro anno in didattica a distanza, il Comitato tecnico scientifico ha stilato una serie di raccomandazioni che il Ministero dell’istruzione (Miur) ha diffuso a tutte le istituzioni scolastiche. Le indicazioni principali riguardano l’utilizzo delle mascherine nei locali al chiuso l’obbligo di distanziamento dove possibile e il rapido completamento della campagna vaccinale per studentesse, studenti e personale docente e non.

“L’obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola” si legge nella nota diffusa dal Miur. Il Cts ha indicato come strumento principale per raggiungere questo obiettivo il completamento della campagna vaccinale, perché nonostante la percentuale di vaccinati sia significativa “occorre il massimo sforzo della comunità scolastica per accrescere rapidamente detta percentuale”.

In attesa che la vaccinazione giunga a compimento, la raccomandazione principale è garantire il distanziamento, dove possibile, e l’utilizzo della mascherine. Per il ministero, anche nel caso sia impossibile mantenere il distanziamento di un metro nelle aule, questa condizione non comporterà l’interruzione della didattica in presenza, perché proprio l’uso delle mascherino può scongiurare il pericolo di contagio. Le mascherine dovranno essere indossate anche dal personale delle mense, dove però non sarà necessario usare posate monouso.

La nota continua raccomandando l’organizzazione di ingressi e uscite dalle scuole per evitare assembramenti, di astenersi dal frequentare le lezioni in caso di febbre anche lieve e di limitare l’accesso agli edifici scolastici a personale esterno. Inoltre il Cts indica come non “utile” il ricorrere a test anti Covid-19 per garantire l’accesso di studentesse, studenti e personale, così come l’utilizzo di sistemi di tracciamento.

Nella nota non si fa nessun riferimento quindi al green pass, nonostante si inviti a accelerare nelle vaccinazioni, tema su cui il governo ancora non si è pronunciato nonostante ancora 221 mila componenti del personale scolastico non abbia ancora ricevuto una sola dose di vaccino, pari a circa il 15,15% del totale.

