Instagram ha introdotto la traduzione automatica del testo nelle storie

22 Luglio 2021 – 18:04

La nuova funzione di traduzione nelle storie (foto: Instagram)Vi chiedete sempre cosa abbia scritto quel ragazzo asiatico conosciuto in Erasmus nelle sue storie Instagram ma siete troppo pigri per googlarlo tra uno scorrimento e l’altro? Instagram adesso ha quello che fa per voi, e forse per molti. Il social ha infatti appena introdotto la possibilità di tradurre istantaneamente il testo che compare nelle storie.

Quando viene rilevata una lingua straniera in una storia comparirà l’opzione “Vedi traduzione” in alto a sinistra. Toccando in quel punto gli utenti potranno vedere la traduzione in basso sullo schermo dello smartphone.

Instagram afferma che la nuova funzione di traduzione sarà disponibile a livello globale e attualmente supporta oltre 90 lingue per facilitare la condivisione di contenuti con un pubblico internazionale. Lo sviluppo di questa funzionalità era stato anticipato dal ricercatore di app Alessandro Paluzzi.

Excited about this: now you can see text translations in Stories.

When you’re watching a story with text, you’ll get a ‘See Translation’ notice if your set language is different than the one in the story. Tap it and a translation will pop up.

Rolling out in 90+ languages. pic.twitter.com/hf0LtiabrK

— Vishal Shah (@vishalshahis) July 21, 2021

Nel 2016, Instagram ha aggiunto traduzioni automatiche a commenti, didascalie e biografie degli utenti, ma finora non era riuscito a farlo con le storie lanciate solo un mese dopo.

A maggio Instagram aveva aggiunto anche i sottotitoli automatici dall’audio per le storie in inglese. La traduzione audio in tutte le lingue non è ancora disponibile, ma non è detto che non lo sarà in futuro.

