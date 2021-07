Su Netflix ci saranno anche i videogiochi (per smartphone)

21 Luglio 2021 – 14:29

Continua a leggere “Ci concentreremo principalmente sui giochi per dispositivi mobile”, così afferma la compagnia in una lettera sugli utili del secondo trimestre rivolta agli investitori. A questo si aggiunge il recente accordo con la sceneggiatrice Shonda Lynn Rhimes che include contenuti per i videogiochi. Ecco i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech