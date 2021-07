Samsung Galaxy Unpacked: arrivano nuovi pieghevoli

21 July 2021 – 10:45

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 agosto: sono in arrivo nuovi smartphone pieghevoli di fascia alta del gruppo sudcoreano.

Fonte: Punto Informatico